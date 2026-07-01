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Cehennem Silahı başta olmak üzere birçok filmde rol alan 79 yaşındaki ünlü oyuncusu Danny Glover, Alzheimer hastalığına yakalandığını duyurdu.

Glover, ABD’de yayınlanan Today programında gazeteci Lester Holt’a verdiği röportajda, teşhisin 2022 yılında Oscar Onur Ödülü’nü aldıktan kısa bir süre sonra konulduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, “Bununla yaşayabilirim diyebilirim. Ancak hastalık ilerledikçe her şeyin farklı olacağını ve değişeceğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Glover, süreç boyunca ailesinin kendisine en büyük destek olduğunu da söyledi.