Formula 1, 2027 sezonu itibarıyla yeni bir rotasyon sistemine geçmeye hazırlanıyor. Bu model kapsamında bazı yarışların takvimde dönüşümlü olarak yer alacağı açıklandı.

TÜRKİYE’YE YENİ UMUT

Son olarak Barselona ile Spa-Francorchamps etaplarının dönüşümlü şekilde düzenleneceğinin duyurulması, Türkiye adına önemli bir fırsat doğurdu. Motorsport.com’un güvenilir kaynaklarına göre, FIA, Formula 1 yönetimi ve Türkiye arasındaki görüşmeler büyük ölçüde tamamlandı.

RESMİ ANLAŞMA YAKINDA

Taraflar arasında henüz resmi imzalar atılmasa da, sürecin büyük ölçüde sonuçlandığı ve anlaşmanın kısa süre içinde duyurulmasının beklendiği ifade ediliyor. Türkiye’nin yeniden takvime dahil edilmesi halinde, 2027 sezonunda toplam 24 yarışın düzenlenmesi planlanıyor.