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Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte tarım arazilerindeki yangın riskinin arttığı Tekirdağ'dan korkutan bir haber geldi. Hayrabolu ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde, iki farklı noktada eş zamanlı yangın hareketliliği yaşandı.

ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN NOKTADA OT YANGINI

İlk yangın, İlyas Mahallesi Çıkrıkçı Yolu üzerinde, şehir merkezine oldukça yakın bir alanda patlak verdi. Kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı:

Yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar çevredeki vatandaşlar arasında büyük panik yarattı. Durumu fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki binalara ve diğer yeşil alanlara sıçramasını önlemek için bariyer oluşturdu.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu otluk alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Derin bir nefes alan mahallelinin ardından bölgede uzun süre soğutma çalışması yürütüldü.

İKİNCİ ALARM: BUĞDAY TARLASI ALEV ALDI

Otluk alandaki yangınla mücadele sürerken, aynı mahallenin sınırları içerisindeki başka bir koordinattan ikinci bir yangın ihbarı geldi. Bölgedeki bir buğday tarlasında alevlerin yükseldiği ve rüzgarın etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

Çiftçilerin binbir emekle büyüttüğü ürünlerin zarar görmemesi için itfaiye ekiplerinin bir kısmı ve çevre köylüler hızla buğday tarlasına yönlendirildi. Ekiplerin iki koldan yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde her iki yangın da felakete dönüşmeden tamamen kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.