Ön lisans Sosyal Hizmetler bölümü mezunu olan Yıldız, resme bilinçli bir planla değil, tamamen tesadüfen adım attığını belirtiyor. Sosyal medyada paylaştığı ilk çizimlere gelen yapıcı geri bildirimlerin kendisini cesaretlendirdiğini söyleyen Yıldız, bu süreçte farkında olmadığı yeteneğini keşfettiğini ifade ediyor.

Hiçbir teknik eğitim almadan yaptığı ilk çizimin ardından aynı gece ikinci bir çalışmaya daha imza atarak bunu da çevrim içi bir grupta paylaştığını anlatan Yıldız, aldığı olumlu yorumlarla birlikte üretmeye devam ettiğini ve zamanla gelişim gösterdiğini belirtiyor. “Her gün bir öncekinden daha iyi resimler yapmaya başladım” sözleriyle süreci özetliyor.

Başlangıçta aile bireylerini ve yakın çevresini model olarak kullanan Yıldız, ilerleyen süreçte kara kalem çalışmalarının ardından yağlı boya tekniğine de ilgi duymaya başladığını söylüyor. Bu alanda kendini geliştirmek için belediyenin BELMEK kurslarına katıldığını, burada farklı teknikleri öğrenme fırsatı bulduğunu ifade ediyor.

En büyük hedefinin çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu dile getiren Yıldız, sanatın özellikle kadınlar için önemli bir ifade alanı olduğuna dikkat çekiyor.

Yıldız duygularını ise şu sözlerle anlatıyor: “Sanata dokunmamış her kadının bir yanı eksik kalır. Sanat insanı geliştirir, bakış açısını genişletir. Ben sanki kaybolan kanatlarımı yeniden buldum. İçimde saklı duran yetenek, toprağın altındaki bir tohum gibiydi. Şimdi resim yaparken tüm dertlerimi unutuyorum.”