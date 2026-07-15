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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Haymana'da gerçekleştirdiği temaslarda ilçenin sağlık ve termal turizm potansiyelini değerlendirdi. Görüşmelerde, Haymana'nın uluslararası sağlık turizmi merkezlerinden biri haline gelmesi için atılacak adımlar ele alındı.

TERMAL TURİZM İÇİN YENİ PROJELER MASAYA YATIRILDI

Prof. Dr. Aysun Bay, ziyaretleri kapsamında Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Haymana Kaymakamı Osman Sak ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı ile bir araya geldi.

Toplantılarda, Haymana'nın dünyaca bilinen şifalı termal sularının uluslararası sağlık turizmine daha etkin kazandırılması, kaplıca tesislerinin geliştirilmesi, yeni sağlık yatırımları, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım hizmetleri ve sağlıklı yaşam projeleri değerlendirildi.

ULUSLARARASI HEDEF VURGUSU

Görüşmelerde, Haymana'nın sahip olduğu termal kaynakların sağlık turizmi açısından önemli bir değer taşıdığı vurgulanırken, ilçenin uluslararası sağlık turizmi destinasyonları arasında yer alabilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör paydaşlarının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye'nin termal turizm alanındaki potansiyelini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirterek, Haymana'nın uluslararası sağlık turizminde önemli merkezlerden biri olması için ortak çalışma iradesi ortaya koyduklarını ifade etti.

Ziyaretlerin ardından Bay, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Haymana Kaymakamı Osman Sak ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı'ya ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.