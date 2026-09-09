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Türk Kızılayı’nın Ayvalık’ta hayırseverlerin bağışladığı üç zeytinliği satışa çıkarması tepkilere neden oldu.

Satış kararına tepki gösteren Kızılay Ayvalık Gönüllü Hizmet Noktası yetkilisi Osman Arslan ile birlikte görev yapan kişiler, satışın önüne geçemediklerini belirterek görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

“HAYIRSEVERLER BAĞIŞLADI”

Cumhuriyet'ten Ece İçmez'in haberine göre; Arslan, söz konusu zeytinliklerin yıllar önce Ayvalıklı hayırseverler tarafından Kızılay’a bağışlandığını belirterek satış kararına karşı çıktıklarını söyledi.

Arslan, “Biz göreve geldiğimizde Kızılay’la ilgili herhangi bir satış yoktu. Zeytinlerin satıldığını duyduğumuzda tepki gösterdik. Bu zeytinleri yıllar önce hayırseverler bağışlamışlar. Bu zeytinlerin satılmasını istemedik ve Ayvalık’ın malını satıp Kızılay’a bina yapılmasına karşı çıktık. Ancak satışı durduramadık. Bundan dolayı istifa ediyoruz” dedi.

“DİĞERLERİNİ SATMAYACAKLARININ GARANTİSİ YOK”

Satıştan sağlanacak gelirin Balıkesir’de yapılması planlanan Kızılay binasında kullanılacağını aktaran Arslan, “Yarın diğerlerini satmayacaklarının garantisi yok” ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de satış kararına tepki gösterdi. Zeytinliklerin hayırseverler tarafından gelecek nesillere bırakılan bir miras olduğunu belirten Ergin, arazilerin yalnızca ekonomik değerleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

KIZILAY’DAN İDDİALARA YANIT

Türk Kızılayı ise haberlerin ardından yaptığı açıklamada, “Türk Kızılay Ayvalık Şube Başkanı ve yönetiminin istifa ettiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kızılay, Ayvalık’ta hâlihazırda şube veya temsilcilik bulunmadığını, Ayvalık Temsilciliği’nin 24 Haziran 2025’te kapatıldığını ve 28 Ağustos 2025’te Gönüllü Hizmet Noktası’nın faaliyete başladığını belirtti. Haberlerde adı geçen kişilerin ise 22 Eylül 2025’te Gönüllü Hizmet Noktası yetkilisi olarak gönüllülük esasına göre görevlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Gönüllü Hizmet Noktası’nın şube veya temsilcilikten farklı olarak tüzel kişiliği, karar ve tasarruf yetkisinin bulunmadığı, burada görev yapan kişilerin idari veya mali temsil yetkisinin olmadığı vurgulandı. Bu nedenle söz konusu kişiler açısından kurum bünyesinde idari bir görev ya da istifanın söz konusu olmadığı kaydedildi.

Kızılay, Ayvalık’taki taşınmazlarla ilgili sürecin, bağış yoluyla kuruma emanet edilen ancak faaliyet alanı dışında kalan taşınmazların toplum yararına dönüştürülmesi programı kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

Kurum, zeytinliklerin mevcut vasfının korunarak daha verimli hale getirilmesinin ve yaz aylarında artan yangın riskine karşı daha etkin korunmasının amaçlandığını belirtti. Satıştan elde edilecek kaynağın ise bağışçıların iradesi doğrultusunda Balıkesir’de kurulacak Kızılay Hizmet Merkezi’nin yapımında kullanılacağı ifade edildi.

Kızılay ayrıca taşınmazlara ilişkin tüm süreçlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü, ihale ilanları ve şartnamelerin kurumun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.