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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Gürgentepe İlçesi Işıktepe Mahallesi Muhtarı Sezgin Gündüz tarafından çok amaçlı salon yaptırılması amacıyla düzenlenen protokol, Valilik makamında imzalandı.

Vali Hayırsever Muhtar Tarafından Gürgentepe’nin Işıktepe Mahallesine Çok Amaçlı Salon Yapılacak

Gürgentepe İlçesi Işıktepe Mahallesi Muhtarı Sezgin Gündüz tarafından çok amaçlı salon yaptırılması amacıyla düzenlenen protokol, Valilik makamında imzalandı.

Vali Muammer Erol’un başkanlığında, Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Işıktepe Mahallesi Muhtarı Sezgin Gündüz hazır bulundu.

Gürgentepe ilçesi, Işıktepe Mahallesinde bulunan mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait taşınmaz üzerine yaptırılması planlanan ve maliyeti 3 milyon TL olan çok amaçlı salon, Işıktepe Mahallesi Muhtarı Sezgin Gündüz tarafından yaptırılacak.

Bu kapsamda, Valilik Makamında yapılan protokol imza töreninde, Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Gürgentepe İlçesi Işıktepe Mahallesi Muhtarı Sezgin Gündüz tarafından imzalar atıldı.ammer Erol’un başkanlığında, Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Işıktepe Mahallesi Muhtarı Sezgin Gündüz hazır bulundu.

Gürgentepe ilçesi, Işıktepe Mahallesinde bulunan mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait taşınmaz üzerine yaptırılması planlanan ve maliyeti 3 milyon TL olan çok amaçlı salon, Işıktepe Mahallesi Muhtarı Sezgin Gündüz tarafından yaptırılacak.

Bu kapsamda, Valilik Makamında yapılan protokol imza töreninde, Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Gürgentepe İlçesi Işıktepe Mahallesi Muhtarı Sezgin Gündüz tarafından imzalar atıldı.