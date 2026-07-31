Türkiye, uzun yıllardır farklı isimlerle anılan çözüm arayışlarına bir yenisini eklemiş durumda. Bugün iktidarın tercih ettiği ifade "barış ve kardeşlik süreci." İçeriği, kapsamı ve nihai hedefleri henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, bu sürecin anayasal düzenlemeleri de kapsayabileceği yönündeki değerlendirmeler giderek güçleniyor. Eğer gerçekten Anayasa değişikliği gerektiren bir aşamaya gelinirse ve bu değişiklik referanduma sunulursa, Türkiye yalnızca bir anayasa maddesini değil, aynı zamanda siyasal geleceğini de oylamış olacak.

Meclis aritmetiğine bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Sürece açıktan ve sert biçimde karşı çıkan milletvekili sayısı oldukça sınırlı görünüyor. İktidar blokunun desteği, DEM Parti'nin yaklaşımı ve muhalefetin önemli bir bölümünün doğrudan "barışa karşı" görünmek istememesi, Meclis'te gerekli çoğunluğun bulunabileceği ihtimalini artırıyor.

Ancak Türkiye'de Meclis ile toplumun aynı düşündüğü her zaman söylenemez.

Tam da bu nedenle referandum ihtimali, siyasal açıdan son derece kritik bir dönemeç anlamına geliyor.

Çünkü referandumlar sadece hukuki metinleri değil, aynı zamanda iktidarın siyasi güven tazeleme mekanizmasıdır. Halk "evet" dediğinde yalnızca anayasa değişmez; hükümet de toplumsal meşruiyetini güçlendirmiş olur. Fakat sandıktan "hayır" çıkarsa ortaya çok farklı bir tablo çıkar.

Öncelikle böyle bir sonuç, hükümet açısından ciddi bir siyasi prestij kaybı anlamına gelir.

Çünkü referanduma götürülen her konu, ister istemez iktidarın siyasi projesi hâline gelir. Sandıkta alınacak olumsuz sonuç ise yalnızca anayasa teklifinin reddi olarak kalmaz; aynı zamanda seçmenin iktidarın siyasal yönelişine verdiği bir uyarı olarak okunur.

Türkiye siyasetinde bunun örnekleri az değildir.

Referandumlar çoğu zaman teknik hukuk tartışmalarından ziyade hükümetlere güven oylamasına dönüşür. Seçmen bazen anayasa maddelerini değil, o maddeleri getiren siyasi iradeyi oylamayı tercih eder.

İşte asıl kritik nokta burada başlıyor.

Referandumdan "hayır" çıkması, ilk etapta sürecin tamamen sona erdiği anlamına gelmeyebilir. Ancak siyasal psikoloji açısından büyük bir kırılma yaratır.

Çünkü bundan sonra süreç yalnızca hukuki değil, meşruiyet tartışmasının da konusu hâline gelir.

İktidar "toplum henüz ikna olmadı" diyebilir.

Muhalefet ise "halk bu projeyi reddetti" söylemini güçlendirir.

Bu durumda süreç, siyasetin en sert tartışma alanlarından biri hâline gelebilir.

Bir başka ihtimal ise referandumun sonucunun erken seçim tartışmalarını tetiklemesidir.

Türkiye'de referandumlardan sonra siyasetin yeniden şekillendiği birçok dönem yaşandı. Güçlü "evet" sonuçları iktidarları tahkim ederken, beklenmeyen "hayır" sonuçları ise yeni siyasi arayışların önünü açtı.

Böyle bir durumda yalnızca anayasa değil, ittifak dengeleri de yeniden kurulabilir.

Bugün sürece destek veren bazı siyasi aktörler, seçmen tepkisini gördükten sonra pozisyon değiştirme ihtiyacı hissedebilir.

Özellikle milliyetçi tabana hitap eden partiler açısından referandum sonucu son derece belirleyici olabilir.

Çünkü Meclis'teki siyasi uzlaşının toplumda aynı karşılığı bulup bulmadığı ilk kez net biçimde ölçülmüş olacaktır.

Bunun yanında uluslararası boyut da göz ardı edilmemelidir.

Türkiye'nin yıllardır çözemediği güvenlik ve demokrasi tartışmaları dış dünyada da yakından izleniyor. Referandumdan çıkacak olası bir "hayır", dış kamuoyunda farklı yorumlara neden olabilir.

Kimileri bunu demokratik denetimin doğal sonucu olarak değerlendirecektir.

Kimileri ise Türkiye'de toplumsal uzlaşının henüz oluşmadığı şeklinde okuyacaktır.

Ekonomik etkileri de küçümsenemez.

Belirsizlik, finans piyasalarının en sevmediği durumdur.

Referandum sonrasında ortaya çıkacak uzun siyasi tartışmalar yatırım kararlarını geciktirebilir. Özellikle seçim ihtimalinin güçlenmesi, ekonomi yönetiminin önüne yeni belirsizlikler çıkarabilir.

Ancak bütün bunların ötesinde daha önemli bir soru var.

Acaba referandumdan çıkacak olası bir "hayır", gerçekten barış fikrinin reddi anlamına mı gelir?

Muhtemelen hayır.

Seçmenler çoğu zaman tek bir nedenle oy kullanmazlar.

Bir vatandaş süreçten rahatsız olduğu için "hayır" diyebilir.

Bir başkası anayasa değişikliğinin içeriğini yetersiz bulduğu için aynı tercihi yapabilir.

Bir diğeri ise tamamen ekonomik nedenlerle hükümete mesaj vermek isteyebilir.

Dolayısıyla referandum sonuçlarını tek bir nedene indirgemek çoğu zaman yanıltıcı olur.

İşte bu nedenle siyaset kurumunun önündeki en büyük sorumluluk, referandumu "ya bizdensin ya karşı taraftasın" anlayışıyla yürütmemektir.

Toplumsal uzlaşma iddiasıyla hazırlanan bir değişikliğin, kutuplaştırıcı bir kampanyaya dönüşmesi kendi amacıyla çelişir.

Belki de bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken nokta budur.

Türkiye geçmişte birçok referandum yaşadı.

Her referandum yalnızca anayasa maddelerini değil, toplumsal güveni de oyladı.

Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir.

Eğer halk "evet" derse, iktidar yalnızca anayasal değişikliği değil, siyasal meşruiyetini de güçlendirmiş olacaktır.

Ancak "hayır" çıkarsa, bu yalnızca bir metnin reddi olarak okunamaz.

O durumda siyaset yeni bir denge arayışına girecektir.

İttifaklar yeniden şekillenecek, siyasi söylemler değişecek, belki de erken seçim tartışmaları yeniden başlayacaktır.

En önemlisi ise Türkiye'nin uzun yıllardır çözmeye çalıştığı mesele, farklı yöntemlerle yeniden masaya gelecektir.

Çünkü tarih gösteriyor ki, toplumun onayını alamayan hiçbir büyük siyasal proje kalıcı olamamıştır. Güçlü parlamento çoğunlukları önemli olabilir; ancak demokratik sistemlerde son sözü söyleyen yine millettir. Referandumun anlamı da tam olarak budur: Siyasetin üzerinde uzlaştığı bir metni, toplumun vicdanına sunmak. Eğer o vicdan "hayır" derse, yalnızca anayasa değişikliği değil, o değişikliği mümkün gören siyasal hesaplar da yeniden gözden geçirilmek zorunda kalacaktır. Bu nedenle olası bir referandumun sonucu, hangi yönde olursa olsun, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarını etkileyecek en önemli siyasi eşiklerden biri olmaya adaydır.