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Kaynak: DHA

Defne ilçesi Koçören Mahallesi’ndeki konteyner kentte meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi ile Ü.Ç. arasında iddiala göre anlaşmazlık yaşandı.

Ayrılma kararı aldığı öne sürülen Azazi’nin yaşadığı konteynere gelen Ü.Ç., nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ç., yanında getirdiği tabancayla baba-kıza ateş açtı.

Baba - kız, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. S

ağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lamiya Azazi ve babası usuf Azazi’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Baba - kızın cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.