Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), kurucu lideri Prof. Dr. Haydar Baş’ı vefatının 6. yılında kapsamlı etkinliklerle anıyor. 14 Nisan 2020’de hayatını kaybeden Baş için Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş çaplı programlar planlandı.

"10-17 NİSAN PROF. DR. HAYDAR BAŞ’I ANMA HAFTASI"

Parti tarafından 10-17 Nisan tarihleri “Prof. Dr. Haydar Baş’ı Anma Haftası” ilan edilirken, 81 ilde ve yurtdışı temsilciliklerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Anma programları kapsamında Kur’an tilavetleri, mevlitler ve salon toplantıları gerçekleştirilecek; Haydar Baş’ın fikirleri ele alınacak.

Anma haftasının en büyük organizasyonu ise 14 Nisan Salı günü İstanbul’daki Cevahir Kongre Merkezi’nde yapılacak. Programa BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da katılacak.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vefat yıldönümü olan 14 Nisan Salı günü Cevahir Kongre Merkezinde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katılacağı geniş kapsamlı büyük bir program icra edeceğiz.

"ÖNGÖRÜLERİ BİR BİR GERÇEKLEŞMİŞTİR"

"Özellikle bu yıl Prof. Dr. Haydar Baş'ın fikirleri çok daha iyi anlaşılır olmuştur. Öngörülerinin bir bir gerçekleştiğini gördük. Bu yılki anma programlarında O'nun Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt'tir fikrini ve Milli Ekonomi Modelinin bir parçası olan milli paralarla ticaret fikrini özellikle işleyeceğiz.

"Özellikle Amerika-İran Savaşı'nda gördük ki bu savaşın temel nedeni milli paralarla ticarettir. Haydar Baş 15 sene önce, 'Amerika'nın tasarımını bozdum. Amerika için sonun başlangıcı başlamıştır' demişti milli paralarla ticaret fikri için. Çünkü 2005'te milli paralarla ticaret fikri ilk kez o dile getirildi. Ekonomi literatürüne o kazandırdı. 2009'da Rus heyetine, 'Milli paralarla ticareti başlatmazsanız ABD karşısında güç elde etmeniz mümkün değil' dedi ve onları ikna etti. 2009'da Rusya ile Çin arasında başlayan milli paralarla ticaret anlaşması daha sonra BRICS ülkelerinin şekillenmesine neden oldu. Buna başka ülkeler de eklendi.

"MİLLİ PARALARLA TİCARET ABD'NİN KAĞITTAN İMPARATORLUĞUNU YIKTI"

Venezuela'ya yapılan operasyonun nedeni milli paralarla ticarettir. İran'a yapılan bu saldırının temel nedeni de milli paralarla ticarettir. Ama artık bu tılsım bozuldu. Sayın genel başkanımızın ifadesiyle Amerika'nın kağıttan, yeşil kağıttan imparatorluğu yıkılma sürecine girdi. Çünkü devletler milli paralarla ticaret diye bir çözümün, bir formülün varlığından haberdar oldu. Bunu uygulamaya başladı. Bu nedenle bu yıl özellikle Milli Ekonomi Modeli'nin öngördüğü milli paralarla ticaret fikrini anlatacağız.

"SÜNNİNİN DE ŞİİNİN DE ORTAK PAYDASI EHL-İ BEYT"

"Diğer taraftan emperyalizmin bu bölgedeki en büyük hedeflerinden biri olan Şii-Sünni ayrımı ve çatışması. Bunun önüne geçmek için kurucu liderimiz, 'Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt etrafında Şiinin de Sünninin de buluşması gerekir.' dedi. Bunun fikri, tarihi, temellerini anlatmak üzere on binlerce sayfalık Ehl-i Beyt külliyatını yazdı. Bu kapsamda konferanslar, uluslararası konferanslar düzenledi. Bugün işte bu savaşla birlikte Ehl-i Beyt etrafında buluşmanın ne kadar önemli olduğunu, Ehl-i Beyt'in Sünni dünyasının da Şii dünyasının da en büyük ortak paydası olduğunu bir kez daha görmüş olduk."