Anasayfa Gündem Hayatını kaybeden Müslüm Gürses Sefo konserinde sahneye çıktı: Hologram yöntemi devreye girdi

Hayatını kaybeden Müslüm Gürses Sefo konserinde sahneye çıktı: Hologram yöntemi devreye girdi

Sefo’nun konserinde 5G teknolojisiyle sahneye hologram olarak Müslüm Gürses çıkarıldı. O anlar izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sefo’nun efsane isimle yaptığı düet büyük alkış topladı.

Son yıllarda Türk rap sahnesinin en fazla dinlenen sanatçısı haline gelen Sefo, kısa sürede milyonların sevgisini kazandı.

“Bilmem Mi?”, “Affettim”, “Tutsak” gibi hit şarkılarıyla listeleri alt üst eden genç rapçi, enerjik sahne performansı ve akılda kalan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle Bilmem Mi ile dinleyicilerin gönlünde taht kuran Sefo, hem solo projeleriyle hem de düetleriyle gündemde kalmayı başardı.

Sefo, Türk Telekom'un 5G lansmanında izleyicisine unutulmaz bir sürpriz yaptı.

5G teknolojisi kullanılarak hazırlanan özel bir gösteriyle, arabeskin efsane ismi Müslüm Gürses sahnede hologram olarak belirdi.

O anlarda salonda büyük bir alkış koparken, Sefo’nun Müslüm Baba ile Bilmem Mi üzerinden yaptığı düet izleyenlere adeta nostaljik ve duygusal anlar yaşattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede gündem olurken, Sefo’nun bu sürprizi “teknoloji ve müziğin buluştuğu an” olarak yorumlandı.

Kaynak: Haber Merkezi
