Bilim dünyası, insan ömrünü ve yaşam kalitesini doğrudan tehdit eden gündelik alışkanlıklar üzerine yürüttüğü geniş kapsamlı araştırmaların sonuçlarını paylaştı. Özellikle gelişmiş toplumların kronik sorunu haline gelen sedanter (hareketsiz) yaşam, düzensiz uyku ve işlenmiş gıda tüketimi, tıp dünyasının en önemli gündem maddesi haline geldi.

Uluslararası sağlık otoriteleri, modern yaşamın rutininde kaybolan üç sinsi alışkanlığın biyolojik yaşlanmayı ve kronik hastalık riskini dramatik şekilde artırdığını duyurdu. Uzmanlar, bu davranış modellerinin hücresel düzeyde oluşturduğu tahribatın geri döndürülemez sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

1. KRONİK HAREKETSİZLİK VE "OTURMA HASTALIĞI"

Dünya genelinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar, günün büyük bölümünü oturarak geçirmenin metabolik sendrom riskini %50 oranında artırdığını kanıtladı.

Mayo Clinic’ten Dr. James Levine, uzun süreli oturuşun metabolizmayı yavaşlatarak insülin direncine yol açtığını ifade etti.

Levine, "Oturmak, yeni neslin sigarasıdır" diyerek bu durumun kalp damar hastalıkları üzerindeki ölümcül etkisine dikkat çekti.

2. UYKU YOKSUNLUĞU VE BİLİŞSEL ÇÖKÜŞ

Kalitesiz ve yetersiz uyku, sadece yorgunluk hissiyle sınırlı kalmayıp beynin toksinlerden arınma sürecini sekteye uğrattı.

Harvard Tıp Fakültesi uyku uzmanı Dr. Charles Czeisler, sirkadiyen ritmin bozulmasının bağışıklık sistemini felç ettiğini belirtti.

Czeisler, uykusuzluğun vücutta kortizol seviyelerini yükselterek kronik inflamasyonu tetiklediğini ve bunun da erken yaşlanmanın temel sebebi olduğunu vurguladı.

3. ULTRA-İŞLENMİŞ GIDALARIN MİKROBİYOTA ÜZERİNDEKİ TAHRİBATI

Beslenme alışkanlıklarındaki endüstriyel dönüşüm, bağırsak sağlığını doğrudan hedef aldı.

British Medical Journal'da yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya atıfta bulunan Stanford Üniversitesi'nden Dr. Christopher Gardner, işlenmiş karbonhidrat ve rafine şeker odaklı beslenmenin beyin fonksiyonlarını zayıflattığını kaydetti.

Gardner, mikrobiyota dengesinin bozulmasının sadece sindirim sistemini değil, ruh sağlığını da derinden sarstığını bildirdi.