Dünya genelinde artış gösteren kronik rahatsızlıkların temelinde, bireylerin farkında olmadan sürdürdüğü günlük alışkanlıkların yattığı bilimsel verilerle kanıtlandı.

Yapılan son araştırmalar; düzensiz uyku, hareketsizlik, işlenmiş gıda tüketimi ve kronik stresin vücut biyolojisi üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını ortaya koydu.

Küresel sağlık otoriteleri, modern yaşamın rutin pratiklerinin kronik hastalık riskini %40 oranında artırdığını saptadı.

Uzmanlar, günlük rutinlerde yapılan dört kritik hatanın yaşam süresini kısalttığı konusunda uyardı.

1. YETERSİZ UYKU VE NÖROLOJİK YIKIM

Günde altı saatten az uyumanın beyin fonksiyonlarını yaşlandırdığı belirlendi. Harvard Medical School bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. Charles Czeisler, uykusuzluğun vücutta toksik protein birikimine yol açtığını ve bunun Alzheimer riskini tetiklediğini ifade etti. Czeisler, uykunun sadece bir dinlenme süreci değil, beynin kendini temizleme mekanizması olduğunu vurguladı.

2. HAREKETSİZ YAŞAMIN METABOLİK MALİYETİ

Gün boyu oturarak vakit geçirmenin, tütün kullanımı kadar tehlikeli olduğu saptandı. Mayo Clinic profesörü Dr. James Levine, uzun süreli oturmanın metabolizmayı yavaşlatarak insülin direncine zemin hazırladığını belirtti. Yapılan gözlemler, her bir saatlik hareketsizliğin vasküler sistem üzerinde negatif baskı oluşturduğunu kaydetti.

3. ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARIN GENETİK ETKİSİ

Beslenme alışkanlıklarındaki yapaylaşma, hücresel düzeyde hasara neden oldu. Stanford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Christopher Gardner, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağların bağırsak mikrobiyotasını bozarak sistemik inflamasyonu (iltihaplanma) başlattığını dile getirdi. Bu durumun obezite ve tip 2 diyabet vakalarını küresel ölçekte tırmandırdığı gözlemlendi.

4. KRONİK STRES VE KORTİZOL SARMALI

Modern insanın en büyük düşmanlarından biri haline gelen sürekli stres hali, kalp damar sağlığını doğrudan vurdu.

Columbia Üniversitesi’nde görevli psikolog Dr. Kelly McGonigal, yüksek kortizol seviyelerinin damar sertliğine ve bağışıklık sisteminin çökmesine yol açtığını açıkladı.

McGonigal, zihinsel yükün fiziksel sağlığı doğrudan yönettiği gerçeğinin altını çizdi.