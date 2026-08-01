Ferzan Özpetek, moda dünyasının ikonik ismi Giorgio Armani'nin hayatını ve kariyerini mercek altına alacak uluslararası bir dizinin yönetmenliğini üstlenecek. Armani ile yakın bir dostluğu bulunan başarılı yönetmen, yapımın senaryosunu Francesco Arlanch ile ortaklaşa kaleme alacak.
Hayatı dizi oluyor: Bir moda devinin gerçek öyküsü
Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, bu defa moda tarihine damga vuran en büyük figürlerden biri olan Giorgio Armani'nin yaşamını izleyiciyle buluşturacak.Kaynak: Diğer
Variety dergisinin aktardığı bilgilere göre, ismi henüz netleşmeyen bu biyografik projenin yapımcılığını Fremantle bünyesindeki İtalyan yapım şirketi Lux Vide ile Giorgio Armani moda evi üstleniyor. Küresel bir kitleyi hedefleyen dizinin yönetmen koltuğunda Ferzan Özpetek yer alacak.
Odatv'de yer alan habere göre, hayatını uzun yıllardır İtalya’da sürdüren İstanbul doğumlu Özpetek, senaryo sürecini Lux Vide başyazarlarından Francesco Arlanch ile birlikte yürütecek. Arlanch daha önceden 'Doc', 'Hotel Costiera' ve 'Medici' gibi küresel ölçekteki yapımlara imza atmıştı. Öte yandan, dizinin genel hikayesi ve bölümlerle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
ARMANI İLE TANIŞIYORDU
Ferzan Özpetek’in projeye seçilmesinde yalnızca sinema kariyeri etkili olmadı: Giorgio Armani’yi şahsen tanıyordu. Özpetek, Armani ile hem resmi davetlerde hem de özel ortamlarda vakit geçirdiğini belirterek şunları dile getirdi:
"Giorgio’yu uzun yıllar tanıdım, ona hayranlık duydum ve onunla zaman geçirdim. Büyük bir tutkuyla bağlı olduğu ve çok iyi bildiği sinema üzerine konuştuk. Sanat, kostüm, mimari ve hayatın kendisi hakkında da sohbet ettik. Onda vizyoner ve parlak bir sanatçı gördüm. Aynı zamanda ayakları yere basan, son derece kararlı bir insandı."
Armani’nin yaşamını anlatma fırsatını heyecan verici bir onur olarak nitelendiren Özpetek, bu görevin aynı zamanda büyük bir meydan okuma olduğunu dile getirdi. Yönetmen, Armani gibi karmaşık, özgün ve etkileyici bir kişiliğin farklı yönlerini ekrana taşımayı amaçladığını söyledi.
Giorgio Armani moda evi de yapım sürecine destek verecek. Şirket; Armani’nin arşivlerini, tasarımlarını ve markayla özdeşleşen mekanlarını dizinin yaratıcı ekibine açacak.
Lux Vide Başkanı Matilde Bernabei, uzun yıllardır Armani’nin hikayesini dünyaya anlatmayı hayal ettiklerini belirtti. Bernabei, Armani’yi İtalyan üretiminin simgesi ve zarafet kurallarını yeniden yazan bir sanatçı olarak tanımladı.
TASARIMLARI 200'DEN FAZLA FİLMDE KULLANILDI
Giorgio Armani, 1980 yapımı 'American Gigolo' filminde Richard Gere’ın giydiği astarsız ceketler ve yapılandırılmamış takım elbiselerle Hollywood’da büyük bir çıkış yaptı. Zaman içinde Julia Roberts, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Jodie Foster, Michelle Yeoh, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Robert De Niro ve Tom Cruise gibi çok sayıda yıldızın kırmızı halıdaki imzasına dönüştü.
Armani tasarımları 200’den fazla filmde kullanıldı. Ünlü modacı, 4 Eylül 2025’te 91 yaşında yaşamını yitirdi.