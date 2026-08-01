Hayatı dizi oluyor: Bir moda devinin gerçek öyküsü

"Giorgio’yu uzun yıllar tanıdım, ona hayranlık duydum ve onunla zaman geçirdim. Büyük bir tutkuyla bağlı olduğu ve çok iyi bildiği sinema üzerine konuştuk. Sanat, kostüm, mimari ve hayatın kendisi hakkında da sohbet ettik. Onda vizyoner ve parlak bir sanatçı gördüm. Aynı zamanda ayakları yere basan, son derece kararlı bir insandı."