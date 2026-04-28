Türkiye siyasetinin ve sinemasının en nev-i şahsına münhasır isimlerinden biri olan, eski TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşam öyküsü ölümsüzleşiyor. Geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Önder’in fırtınalı ama bir o kadar da tebessüm dolu hayatı, "Süreyya" isimli belgeselle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"BENDEN YANA HAKKIM HELALDİR"

Belgesel, adını sadece kahramanından değil, Önder’in o meşhur gönül zenginliğinden alıyor. Hayattayken kurduğu, "Helallik ne ki… Ben helallik konusunda biraz zayıfım. Benden helallik isteyen herkese hakkım helaldir" sözleri, yapımın duygusal omurgasını oluşturacak. Belgesel, Önder’in sadece bir siyasetçi değil; bir yönetmen, senarist ve her şeyden önemlisi bir "anlatıcı" olma özelliğine odaklanacak.

İLK DURAK SİYASETİN KALBİ: TBMM

Habertürk’ün servis ettiği bilgilere göre, belgeselin prodüksiyon süreci oldukça dikkat çekici bir noktadan başlıyor. Sırrı Süreyya’nın Meclis kürsüsündeki o kendine has, ezber bozan ve rakiplerini bile gülümseten üslubu, ilk çekimlerin de rotasını belirledi. Çekimlerin ilk durağı, TBMM Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın makamları olacak. Siyasetin farklı kanatlarından isimlerin Önder hakkındaki tanıklıkları, belgeselin derinliğini artıracak.