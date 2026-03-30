Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan feci kazada kazada kalbi duran, gerçekleştirilen kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber geldi. Aydın, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkiinde seyir halindeki bir servis aracının yaptığı kaza sonucunda 3’ü ağır olmak üzere toplamda 30 kişi yaralanmıştı.

Gerçekleştirilen ihbar sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

POLİS MEMURUNDAN MUCİZE HABER GELMİŞTİ!

Meydana gelen feci kazada yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan ilk önce mucize haber gelmişti. Hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süre kalp masajı uygulanan Aydın, hayata yeniden dönmüştü.