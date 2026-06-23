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Kaynak: AA

Hayat Finans tarafından yapılan açıklamada; KOBİ'lerden mikro işletmelere, ihracatçı firmalardan e-ticaret satıcılarına kadar farklı ölçek ve profildeki işletmelerin ihtiyaçlarına entegre çözümler sağlıyor.

Tüzel müşterilerinin ilgisiyle 2026'nın ilk dört ayında işletmelere yaklaşık 13,2 milyar lira finansman sağlayan banka, aynı dönemde nakdi finansman hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artırırken, gayrinakdi kredilerde de yüzde 65 büyüdü.

Hayat Finans, yıl sonuna kadar tüzel müşterilerine 40 milyar lira seviyesinde ilave finansman sağlamayı hedefliyor.