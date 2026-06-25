İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların güvenliği ve acil durumlara daha hızlı müdahale amacıyla hayata geçirilen HAYAT 112 Acil mobil uygulamasının ilk ayında 600 binin üzerinde indirildiğini açıkladı. Uygulama, kısa sürede yoğun ilgi görerek milyonlarca işlemi başarıyla gerçekleştirdi.
HAYAT 112 Acil uygulaması rekor kırdı: İlk ayda milyonlara ulaştı
HAYAT 112 Acil uygulaması ilk ayında 600 bini aşkın indirilmeye ulaşarak rekor kırdı ve 7 bin 157 acil vakaya müdahale edildi. Uygulamada 12 milyondan fazla işlem gerçekleştirilirken Radar+ ve yeni özellikler de kullanıcıların hizmetine sunuldu.Kaynak: AA
İLK AYDA 7 BİNİN ÜZERİNDE ACİL VAKAYA MÜDAHALE
Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uygulama üzerinden bildirilen trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere toplam 7 bin 157 acil vakaya hızlı şekilde müdahale edildiğini belirtti.
12 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
HAYAT 112 Acil uygulamasında günlük ortalama 370 binin üzerinde işlem yapıldığına dikkat çeken Çiftçi, ilk ayda acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulamalarını kapsayan toplam işlem sayısının 12 milyonu aştığını ifade etti.
RADAR+ ÖZELLİĞİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Uygulamanın sürücülere yönelik Radar+ özelliği kapsamında 800 binin üzerinde radar ve hız koridoru sorgusu gerçekleştirildi. Ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin dijital süreç üzerinden yapılan 2 bin 254 başvuru da ilgili ekipler tarafından değerlendirildi.
YENİ ÖZELLİKLER KULLANIMA SUNULDU
Çiftçi, "Günde ortalama 370 binin üzerinde işlemle, uygulamamız ilk ayında 12 milyonu aşkın işlemi (acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama) kesintisiz karşıladı. Radar+ özelliğiyle güvenli sürüş için 800 binin üzerinde radar ve hız koridoru sorgusu yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yeni dijital sürecimizle 2 bin 254 başvuruya müdahale edildi. HAYAT 112 Acil mobil uygulamamızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni sürümle birlikte, uygulamaya eklenen yenilikler, artık uygulama içerisinden görüntülenebilecek. Trafik ihlallerine 'makas atma' olay türü eklendi. Radar+ özelliğine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri dahil edildi. Sabit Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının harita üzerinden görüntülenebilmesi sağlandı. Yazı boyutları, daha kolay ve erişilebilir bir kullanım için cihaz ayarlarıyla uyumlu hale getirildi." ifadelerini kullandı.
EN FAZLA BİLDİRİM KAVGA OLAYLARINDA YAPILDI
Uygulama üzerinden gelen acil bildirimlerde ilk sırayı 3 bin 486 olayla kavga vakaları aldı. Bunu 561 bildirimle UYUMA ihbarları, 504 ambulans talebi, 495 hırsızlık ve 487 trafik kazası bildirimi takip etti.
YANGIN VE ŞİDDET BİLDİRİMLERİ
Söz konusu dönemde uygulama üzerinden 248 yangın, 170 kadına karşı şiddet, 123 darp, 112 intihar, 67 enkaz altında kalma ve 47 orman yangını bildirimi yapıldı. Veriler, uygulamanın farklı acil durumlarda etkin şekilde kullanıldığını ortaya koydu.