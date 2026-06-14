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Kaynak: AA

Bayburt'ta yaşayan 75 yaşındaki Veysel Gider, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nü tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Lise öğreniminin ardından bir bankada çalışmaya başlayan Gider, 1989 yılında emekli oldu.

Yıllardır yerel basında muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Gider, 2022 yılında girdiği üniversite sınavında uzun zamandır hayalini kurduğu tarih bölümüne yerleşti.

Akademik hayatı boyunca gösterdiği azim ve başarısıyla dikkat çeken Gider, Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde arkadaşlarıyla birlikte diplomasını alarak kep attı.

Dört çocuk babası Veysel Gider, mezuniyet töreninin ardından yaptığı açıklamada, üniversitede geçirdiği dört yılın kendisi için oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Gençlerle aynı ortamı paylaşmanın kendisine enerji verdiğini ifade eden Gider, başarılı sayılabilecek bir dereceyle eğitimini tamamladığını dile getirdi.

Gider, "Aslında benim amacım diploma almak değildi. Bayburt'ta beni tanıyan herkes bilir, iyi bir ilim sevdalısıyımdır. İlim edinmek, bildiklerimi daha da pekiştirebilmek için okula başlamıştım. Mezun oldum, mutluyum." dedi.