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Kaynak: DHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savunma sanayii alanında faaliyet gösterdiği izlenimi veren sahte bir şirket kuran T.Y. ve K.Y.'yi takibe aldı.

İnternet sitesi açıp lüks ofisler, pahalı araçlar ve özel korumalar kullanan şüphelilerin, kendilerini kamu kurumlarıyla bağlantılı iş insanları gibi tanıtarak güven kazandığı saptandı.

İŞ YAPTIRIP PARASINI ÖDEMEDİLER, ALACAKLILARI TEHDİT ETTİLER

Şüphelilerin vatandaşlara yaptırdıkları işlerin bedelini ödemeyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Borçları ticari anlaşmazlık gibi göstermeye çalışan dolandırıcıların, parasını ısrarla talep eden vatandaşları ise açıkça tehdit ettiği ortaya çıkarıldı.

ARAMALARDA ASKERİ MÜHİMMAT VE ÇELİK YELEK ÇIKTI

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal. Şüphelilerden T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.