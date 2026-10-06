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2026 Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi, IceCube Nötrino Gözlemevi’ne yaptığı katkılar ve yüksek enerjili nötrinoların keşfindeki rolü nedeniyle Belçika doğumlu ABD’li fizikçi Francis Halzen oldu.

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde fizik profesörü olan 82 yaşındaki Halzen, Güney Kutbu’nun kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakasının, “hayalet parçacıklar” olarak da anılan nötrinoları gözlemlemek için kullanılabileceği fikrinin öncülerinden biri oldu.

GÜNEY KUTBU’NDA DEV GÖZLEMEVİ

Halzen’in bilimsel liderliğiyle geliştirilen IceCube Nötrino Gözlemevi, yaklaşık bir kilometreküplük buz kütlesine yerleştirilen ışık sensörleriyle çalışıyor. Sistem sayesinde evrenin uzak noktalarındaki yüksek enerjili olaylardan Dünya’ya ulaşan ve tespit edilmesi son derece güç olan nötrinolar gözlemlenebiliyor.

Halzen, Nobel kararının ardından yaptığı açıklamada ödülü “tuhaf bir his” olarak nitelendirirken, başarının projenin ilk dönemlerinden itibaren kendisine destek veren bilim insanlarına da ait olduğunu söyledi.

1,2 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Francis Halzen, Nobel Fizik Ödülü ile birlikte 1,2 milyon dolar para ödülünün de sahibi olacak. Ödül, Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık’ta düzenlenecek törenle Halzen’e takdim edilecek.

NÖTRİNO NEDİR?

Elektrik yükü bulunmayan nötrinolar, maddeyle son derece zayıf etkileşime girdikleri için büyük miktarda maddenin içinden neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan geçebiliyor. Işık hızına yakın hareket eden bu parçacıkların deneysel olarak varlığı 1956 yılında doğrulanmıştı.