Kaynak: DHA

Sinop Limanı’na yaklaşık 90 mil uzaklıkta seyir halindeyken dron saldırısına uğradığı belirtilen Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli tankerde hasar meydana geldi. 21 personel, Maran Pytha isimli gemi tarafından tahliye edilerek Rusya’nın Novorossiysk Limanı’na götürüldü. Mürettebatın gemiden ayrılmasının ardından boş kalan gemi, Karadeniz’deki olumsuz hava koşullarının da etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Tanker, bugün Samsun’un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde sahile çok yakın bir noktada karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tankerin bulunduğu bölgede yaptığı incelemelerin ardından ilgili işlemlerin başlatılması bekleniyor. Tankerin bulunduğu yerden hangi yöntemle çıkarılacağı ve çekileceği nokta, yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek.

Ayrıca tankerden 26 Ağustos Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında son sinyalin alındığı bildirildi.