Açlık sınırının 35 bin TL sınırına dayandığı ortamda ne 20 bin TL en düşük emekli maaşı ne de 28 bin 75 TL asgari ücret yaklaşamıyor. Hayat pahalılığı ise son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına gelen ardı ardına zamlar ile ağırlaşmaya devam ediyor.

1 TL MAYDANOZ KUYRUĞU

Pazarda ürünlere gelen zamlar sonrası vatandaşlar ucuz ve indirimli noktalara giderek geçimini sürdürüyor, veyahut bazıları pazarda artıkları toplayarak sağlıyor. Son olarak Adana’daki indirimli maydanoz izdihamı yaşandı.

Adana’da bir marketin maydanozu 1 TL’ye indirmesi üzerine izdiham meydana geldi. İzdiham görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

'HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ İŞTE BU KUYRUKLARDA'

Pek çok kullanıcı ise videonun altına çarpıcı yorumlar attı. Bunlardan bazıları ise şu şekilde oldu;

“Artık ülkede hemen hemen hergün bir izdiham görüntüsü gelmeye başladı birgün ramazan pidesi izdihamı bir gün mağaza market avm vb açılış- indirimli satış izdihamı birgün 2 bedava elma kavgası birgün indirimli maydanoz izdihamı vb say say bitmez,, Ülkedeki yoksulluğun görüntüleri"

"Maydanoz için izdiham mı olurmuş ya millet kafayı yedi toptan"

"Rezalet bir dönem yaşıyoruz. Gelir dağılımı adaletsizliği, işsizlik, üretim, eğitim neye baksan elde kalıyor. İnsanları birbirine düşman etmekte ustalar. Her kötü şeyin sorumluluğu birilerine bağlanıyor. Acil seçim yapılmalı tarım ülkesiydik maydanoz, elma için kavga ediliyor."

"24 yılda 32 kez petrol ve Doğalgaz Bulduk. 71 kez yerli otomobil ürettik. 5 kez Elektrikli traktör ürettik. 4 kez yerli uçak ürettik Uzaya bile çıktık. Ama vatandaşlarımız hala pazarda atılan sebze,meyveleri ile çöplerde ekmek topluyor.."

"Halkın gerçek gündemi işte bu kuyruklarda saklı.”