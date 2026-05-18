Son olarak “Bahar” dizisinde izleyici karşısına çıkan Köseoğlu, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlar ve güncel konulara dair yorumlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Bu kez odağında, “Taşacak Bu Deniz” dizisinin Eleni karakteriyle popülerleşen Ava Yaman vardı.

Ava Yaman, son dönemde sosyal medyada paylaştığı doğal halleri ve içerikleri nedeniyle bazı eleştirilerin hedefi oluyor. Bir süre önce paylaşıp kısa süre içinde sildiği bazı fotoğraflar ve ardından boksa başladığını gösteren kareler de gündem olmuştu.

Gelen yorumlar üzerine Hayal Köseoğlu, isim vermeden yaptığı bir paylaşımda sektör eleştirisine yer verdi. Paylaşımında, genç bir oyuncunun kendisini “seksüalize ve estetize etmeyi reddettiği” için eleştirilmesine tepki göstererek bu durumun bir tür zorbalık olduğunu ifade etti.

Köseoğlu’nun sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Ava Yaman’ın hayranlarından da destek ve beğeni yorumları gecikmedi.