Son olarak Bahar dizisiyle ekranlarda yer alan Köseoğlu’nun babası Yiğit Köseoğlu, geçtiğimiz yıl 12 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti. Oyuncu, bu kez Katarsis programında babasıyla olan güçlü bağını ve onun ölümünden sonra yaşadığı dikkat çekici olayı paylaştı.

Köseoğlu, babasıyla yaptığı bir konuşmayı şöyle aktardı:

“Babam hayattayken ona ‘Eğer ölümden sonra bir hayat varsa bana bir işaret ver ama çok net bir işaret olsun ki ben bunu hemen anlayayım’ dedim. O da bana ‘Tamam, sana bir işaret göndereceğim’ diye cevap vermişti.”

Babasının vefat haberini aldıktan sonra hastaneden çıktığı an yaşadığı bir olayın kendisini çok etkilediğini söyleyen oyuncu, o anları şöyle anlattı:

“Dışarı çıktım ve oturduğum yerde daha önce hiç duymadığım bir şarkı çalmaya başladı. Babam Pink Floyd hayranıydı. Çalan müzik de onların tarzına çok benziyordu.

Benim de çok sevdiğim bir şarkı vardı; Breathe. Babam akciğer kanseriyle mücadele ederken o parçayı sık sık dinlerdim. O an çalan şarkı da neredeyse ona çok benzeyen bir parçaydı. Merak edip baktığımda şarkının adının Rebel Paradise olduğunu gördüm.”

Şarkının klibini izlediğinde ise daha da şaşırdığını belirten Köseoğlu, klibin bir adamın cennete yolculuğunu anlattığını söyledi. Üstelik klipteki kişinin babasına çok benzediğini fark eden oyuncu, bu durum karşısında klibi hazırlayan ekibe mesaj gönderdiğini dile getirdi.

Köseoğlu, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

“Klibi yapanlara yazdım, onlar da çok şaşırdı. Hatta şarkının kaldırılacağını duymuştum. Ama klibi yapan kişi bana ‘Bu hikâyeden sonra kaldırmayacağım. Çünkü benim de babam 5 ay önce hayatını kaybetti ve bu şarkıyı aslında ben babam için yapmıştım’ dedi. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi gerçekten çok sarsıcıydı.”