Milli Takımımızın Avustralya’ya yenilmesinin insanlarda yarattığı büyük hayal kırıklığının nedeni, günlerdir medya yayınlarıyla dolduruşa getirilmiş olmalarıydı.

Kupada Türk rüzgârı eseceği belirtilmiş, yeni bir destan yazılacağından söz edilmişti.

Hatta kurulan efsane takımın finale kalabileceği bile savunulmuştu.

Oysa biraz gerçekçi davranılsa, sahaya geçen yıl İspanya’ya 6-0 yenilen takımın sadece bir eksiğiyle çıkılacağı hatırlanırdı.

O maçta Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kenan, Kerem 11’i ile oynanmıştı.

Avustralya maçında Eren dışında bu kadrodaki isimlerden hepsi vardı.

Teknik direktör de o gün olduğu gibi Vincenzo Montella’ydı.

Dünya Kupası’ndaki ilk maça, tarihimizin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşayan futbolcularla çıkıyorduk ama mucize bekliyorduk.

Olacak şey miydi bu!

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Prof. Dr. Acar Baltaş’ın ilginç bir kitabı var:

“Hayalini Yorganına Göre Uzat!”

Baltaş kitabında bir şeyi istemekle yapabilmek arasında önemli farklar olduğunu belirtiyor, yeteneğe göre hayal kurmak gerektiğini vurguluyor, özetle şu yorumu yapıyor:

“Son yıllardaki yaygın anlayışa göre, başarının sırrı sadece istemekte yatıyor.

Oysa bu doğru değildir.

Başarı için istemenin ötesinde gerçeklerin kabul edilmesi ve onun peşinden gidilmesi gerekir.”

Hayaller, Milli Takımın yeteneğine göre uzatılmamıştı ne yazık ki.

Medyanın etkisiyle onlardan yeteneklerinin çok üzerinde şeyler beklenmişti.

Yaşanan derin hayal kırıklığının nedeni buydu.

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210 KM HIZLA GİDEN TOPA KAFA VURULUR MU?

FİFA (Uluslararası Futbol Federasyonu) kararıyla Dünya Kupası maçlarında bazı yeni kurallar uygulanmaya başlandı.

Kale vuruşu 5 saniye içinde yapılacak. Aksine davranışta rakip takım korner kazanacak.

Taç atışları geciktirilemeyecek, 5 saniye aşılırsa atış karşı takıma geçecek.

Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde gerçekleşecek.

Hakemlerin kırmızı kart gösterme yetkilerinde de artış var.

Bu kuralların Dünya Kupası sonrasında da uygulanması bekleniyor.

Maçlarda takımlardan birinin oyunu kasıtlı olarak yavaşlatmaya ve durdurmaya çalışmasını önleme açısından önemli kurallar bunlar.

Ama yetmez!

FİFA, futbolcu sağlığını düşünerek bazı yeni kurallar da getirmelidir.

Birkaç madde halinde yazayım.

Bir:

Futbol, ayaklarla oynanan bir oyun olması gerekirken kafaların da devreye girmesi yüzünden ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Örneğin, frikik atışları…

450 gram ağırlığındaki top, atış sırasında 130-210 kilometre/saat hıza ulaşıyor ve birkaç metre ilerde kurulan barajdaki oyunculardan biri bazen kafasıyla bazen vücuduyla onun kaleye gitmesini engellemeye çalışıyor.

Aynı şekilde korner atışları sırasında süzülen topa vurmak için yükselen futbolcular da bazen kafa kafaya çarpışıp sahaya serilebiliyor.

Sağlık açısından son derece sakıncalı şeyler değil mi bunlar?

Şunu başta FİFA yönetimi olmak üzere herkesin bilmesi gerekir:

California Üniversitesi’nin araştırmasına göre, kafaya gelen sert darbeler genetik yapıda bozulmalara yol açıyor, parkinsondan alzaymıra, hiperaktiviteden felce, dikkat eksikliğinden otizme, depresyondan şizofreniye birçok sağlık sorunu yaratabiliyor.

Muhammed Ali Clay’ın ölüm nedeni, boks yaptığı yıllarda kafasına aldığı darbeler yüzünden yakalandığı parkinson hastalığı olarak açıklanmadı mı?

Futbolcu sağlığını korumak için futbol sadece ayakla oynanmalı, top hiçbir şekilde kafayla temas etmemeli, frikik atışları sırasında baraj kurulması kaldırılmalı, bunlara aykırı hareket edenlere kırmızı kart başta olmak üzere çeşitli cezalar verilmelidir.

İki:

Maçlarda rakibi kasti olarak sakatlayan futbolcular için kırmızı kart ve birkaç maç oynamama cezası yeterli değildir.

Bu oyuncular için “kasten yaralamaya teşebbüs ettikleri” gerekçesiyle adli makamlara suç duyurusunda bulunulmalıdır.

Yolda birine tekme atan hapis istemiyle yargılanırken, aynı suçu sahada işleyenin yargılanıp ceza almaması akla-mantığa-vicdana-hukuka uygun değildir.

Üç:

Futbolcuların ve teknik direktörlerin aldığı transfer ücretlerinin yüzde 10’u kesilerek spor okulları, sporcular için hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri kurulmasında kullanılmalıdır. Aynı fondan ekonomik sıkıntıya düşen eski profesyonel futbolcular için de yararlanılmalıdır.