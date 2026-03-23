ABD'nin Hawaii eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve beraberindeki fırtınalar, 1 milyar doları geçen devasa bir maddi hasara yol açtı.

Eyaletin belirli noktalarında yağış miktarı 127 santimetreye ulaşırken, sel felaketi özellikle Oahu Adası'ndaki pek çok yerleşim yerini sular altında bıraktı. Oahu genelinde tahliye emirleri ve ani sel uyarıları kademeli olarak sonlandırılsa da eyaletin geri kalan kısımlarında tehlike henüz geçmiş değil.

Hawaii Valisi Josh Green, yaşanan fırtına ve yağışların yarattığı tahribata dair güncel bilgileri Hawaii News Now kanalına yaptığı açıklamalarla paylaştı.

CAN KAYBI YOK

Green, mahsur kalan 230'dan fazla kişinin kurtarıldığını, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sel nedeniyle bazı kamplarda mahsur kalanların bulunduğunu aktaran Green, ABD Sahil Güvenliğinin kurtarma operasyonlarına yardım ettiğini söyledi.

Green, yağış ve fırtınaların neden olduğu zararın 1 milyar doları aştığını ifade ederek Beyaz Saray'la temasta olduklarını kaydetti.

Hawaii'de yaşanan sel felaketinin 2004'ten bu yana eyalette görülen en şiddetli afet olduğu ifade ediliyor.