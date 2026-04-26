Huawei Türkiye Dijital Güç İş Birimi Genel Müdürü Gavin Chao, Türkiye pazarını 20 yılı aşkın süredir "yüksek öncelikli stratejik bölge" olarak gördüklerini belirterek, solar invertör teknolojileri alanında yerli bir distribütörle üretim ortaklığına başladıklarını duyurdu. Chao, Türkiye’nin üretim kabiliyetine güvendiklerini ve bu kapasiteyi yeni modellerle artıracaklarını vurguladı.

"HAREKETSİZ KALMANIN MALİYETİ YATIRIMDAN DAHA YÜKSEK"

Enerji güvenliğinin sanayi için artık bir tercih değil, rekabetin ön koşulu olduğunu ifade eden Chao, şirketlerin stratejik bir yol ayrımında olduğunu belirtti. Chao, "Şirketler artık yatırım yapmamanın maliyetinin, başlangıç maliyetinden çok daha ağır olduğunu fark etti. Biz sadece ekipman değil; yerel Ar-Ge, yetenek gelişimi ve güçlü bir hizmet ekosistemi sunuyoruz" dedi.

AB MEVZUATLARINA "YERLİ" KALKAN

Chao, 2026 itibarıyla küresel ticaretin kurallarını değiştiren Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Net Sıfır Sanayi Yasası'na dikkat çekti. Bu düzenlemelerin düşük karbonlu ve yerelleşmiş tedarik zincirlerini zorunlu kıldığını hatırlatan Chao, Huawei’nin çözümlerinin Türk ihracatçısına rekabet avantajı sağlayacağını ifade etti.

ENERJİDE YENİ NESİL ÇÖZÜMLER

Güneş enerjisinin sistemdeki payı arttıkça ortaya çıkan teknik zorluklara değinen Chao, Huawei’nin geliştirdiği inovatif mimarinin detaylarını paylaştı:

İki Aşamalı Mimari: Basit depolama sistemlerinin ötesine geçen bu teknoloji, enerji sisteminin şebekede kalma gereksinimlerini karşılarken, ulusal şebeke için proaktif bir "dengeleyici" görevi üstleniyor.

Grid Forming (GFM) Yatırımı: Türkiye’deki enerji dönüşümünün zayıf şebeke koşullarında bile dirençli kalabilmesi için şebeke oluşturucu (GFM) teknolojisine büyük yatırımlar yapılıyor.

Entegre Ekosistem: Güneş enerjisi, depolama ve elektrikli araç şarj istasyonları artık ayrı ürünler olarak değil, "tek sistem" yaklaşımıyla entegre bir ekosistem olarak sunuluyor.

VERİMLİLİKTE "TEK SİSTEM" YAKLAŞIMI

Sanayicilerin kendi enerjilerini daha verimli kullanabilmeleri için bütüncül bir yaklaşım sergilediklerini belirten Chao, bu entegre modelin yeni verimlilik standartlarına uyumu kolaylaştırdığını vurguladı. Huawei, Türkiye’nin enerji potansiyelini dijitalleşme ve yerel üretimle birleştirerek bölgenin enerji geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.