Samsun Valiliği’nin açıklamasına göre, kent genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Havza ilçesindeki Hacı Osman Deresi taştı. Taşmanın ardından İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su baskınları meydana geldi; Yeni Mescit ve Çay mahallelerinden de çok sayıda ihbar alındı.

Taşkın sonrası bölgede iletilen 117 ihbarın tek tek değerlendirildiği, olayın başlangıcından itibaren tüm ilgili kurumların hızlı bir şekilde koordine edilerek sahaya yönlendirildiği ifade edildi. Valilik koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekiplerinin aktif olarak görev yaptığı belirtildi.

Gece boyunca devam eden çalışmalarda su tahliyesi, riskli bölgelerde güvenlik önlemlerinin alınması, hasar tespit faaliyetleri ve temizlik işlemleri eş zamanlı olarak sürdürüldü. Çalışmalarda 1.063 personelin yanı sıra 85 iş makinesi, 41 kamyon ve kamyonet, 214 araç, 90 motopomp, 6 bot ve 14 dalgıç pompa kullanıldığı açıklandı.

Ayrıca, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda desteği sağlandığı, sahada görev yapan personelin lojistik ihtiyaçlarının da karşılandığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında, afetin ilk anından itibaren tüm kurumların büyük bir özveriyle çalıştığı vurgulanarak emek veren tüm ekiplere teşekkür edildi. Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, vatandaşların görevli ekiplerin uyarılarına dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, ilin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını ve benzeri risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği özellikle vurgulandı.