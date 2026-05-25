Samsun’un Havza ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ilçe merkezinde yaşanabilecek araç yoğunluğunun önüne geçmek ve şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Havza Kaymakamlığı, merkez konumdaki bazı okul bahçelerinin geçici süreyle ücretsiz otopark olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada; ilçe merkezine yakın mesafede bulunan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve 25 Mayıs İlkokulu bahçelerinin, bayram tatili bitimine kadar araç sahipleri tarafından ücretsiz olarak kullanılabileceği belirtildi.

İlçede bayramın huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yürütülen çalışmalara değinerek şunları kaydetti:

"Önceliğimiz selin izlerini silmek. Bu amaçla çalışmalarımız devam etmekte ve ilçede hayat normale dönmekte. Öte yandan Kurban Bayramı nedeniyle ilçemizde bir dizi tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında bayram yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirebilmek için ilçe merkezine yakın üç okulumuzun bahçeleri, 24 Mayıs tarihinden itibaren bayram tatili sona erene kadar otopark olarak halkımızın hizmetine açılmıştır."