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Kaynak: İHA

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Bölümü tarafından yürütülen çalışma kapsamında üretilen yavru sazanlar, Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince göletlere taşınarak suya salındı.

Çalışma kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesindeki Dereköy, Sivrikese, Ilıca, Cevizlik, Bekdiğin ve Güvercinlik göletleri balıklandırıldı.

Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü Oral Özlü, uygulamanın su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Özlü, ilçedeki göletlerin balık popülasyonunu desteklemek amacıyla yaklaşık 110 bin yavru sazanın su kaynaklarına bırakıldığını ifade ederek, su ürünlerinin sürdürülebilir biçimde korunmasının önemine işaret etti.

Göletlerdeki balık varlığının devamlılığının sağlanması için bilinçli ve kurallara uygun avcılık yapılması gerektiğini vurgulayan Özlü, vatandaşlardan avlanma kurallarına uymalarını istedi.