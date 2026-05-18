HAVELSAN, tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, HvBS'nin dünyanın en gelişmiş komuta kontrol bilgi sistemleri arasında gösterildiği belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemimiz HvBS, EFES 2026'da da hava unsurlarımızın en önemli destekçisi. Operasyonel hazırlık süreçlerini birkaç dakika gibi kısa sürelere indiren HvBS, NATO'da devam eden Alternatif Hava Komuta Kontrol Sistemleri teknik analiz çalışması sonrası İttifak'ın ihtiyaçlarını karşılayacak en olgun sistemlerden biri olarak değerlendirildi ve kendini kanıtladı. Muharebe yönetiminden kaynaklar yönetimine hava kuvvetlerinin tüm fonksiyonel alanlarını kapsayan HvBS, modern harbin önceliklendirdiği karar üstünlüğüne katkısı ile hava hakimiyetinin sağlanmasında bir kuvvet çarpanı."

Hava Kuvvetleri yönetimindeki harekat, istihbarat ve uçuş eğitim süreçlerini desteklemek üzere geliştirilen HvBS, farklı teknoloji ve mimarilerin birlikte kullanıldığı, saatlik zaman dilimine sahip operasyonel hazırlık sürelerini, birkaç dakikaya düşürüyor.

Dünyanın en kapsamlı Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri’nden biri olan çözüm, üstün ve işlevsel özellikleri ile Hava Kuvvetlerinin tüm potansiyel ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir altyapıda tasarlandı.