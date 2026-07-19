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Kaynak: AA

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden HAVELSAN, müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ortak harekatlarda uyum içinde çalışmasını sağlayan teknolojilerine yenilerini ekledi. Şirketin veri paylaşımı, komuta kontrol, entegrasyon ve güvenli bilgi transferi alanlarında ürettiği 4 kritik yazılım yeteneği, NATO'nun Polonya'da her yıl düzenlediği CWIX Tatbikatı bünyesinde resmi onay sürecine adım attı.

FMN UYUMLULUĞUNA RESMİ VİZE

Tatbikat organizasyonunda uygulanan Assurance Verification and Validation (AV&V) testlerinden başarıyla geçen LYNX, KAPI, DOOB-HQ ve Embedded NONC2 ATA DLP yetenekleri, NATO Federe Görev Ağı (FMN) standartlarına uygunluğunu tescilledi. Ülkelerin savunma bilişim sistemlerinin karşılıklı entegrasyon kabiliyetinin ölçüldüğü bu süreçte FMN Spiral 4 sertifikalarının temin edilmesi, 2025-2027 yıllarındaki NATO operasyonlarında yer alabilmek için ana koşullardan birini oluşturuyor. Bu başarı, yerli yazılımların küresel askeri standartlara ulaştığı en üst seviyeyi de gözler önüne seriyor.

46 ÜLKENİN KATILDIĞI DEV ORGANİZASYON

Bu yıl 6-26 Haziran 2026 tarihlerinde icra edilen geniş kapsamlı tatbikata, Avrupa Birliği ve NATO üyesi 46 ülkeden 3 binin üzerinde askeri personel ile 780 farklı sistem katılım gösterdi. HAVELSAN ise bu büyük organizasyonda 43 uzman personeli ve 16 gelişmiş sistemiyle güçlü bir varlık sergiledi.

Şirket, MIP, TDL, MDC2, DM, COMMS, GEOMETOC, CBRN, FMNCS, AIR, MARITIME, M&S ve CYBER odak alanlarında ADVENT KALYON, ADVENT UFUK, TALAY/REI, DOOB-HEADQUARTER, DOOB-MOBILE, KAŞİF, KBRN, OCTOPUS, KAPI, NONC2 ATA DLP, Embedded NONC2 ATA DLP, LYNX, I-SMART, FIVE, RTaaS ve ICS SENTINEL sistemleriyle görev yaptı.

HAVELSAN ayrıca bu yıl Hava Odak Alanı'na LYNX ve Embedded NONC2 ATA DLP, GEOMETOC Odak Alanı'na ADVENT TALAY/REI, FMN Ana Yetenekler Odak Alanı'na KAPI, Siber Odak Alanı'na ICS SENTINEL, Modelleme ve Simülasyon Odak Alanı'na ise FIVE yetenekleriyle ilk kez katıldı.

2012 yılından bu yana organizasyonda aktif olarak yer alan savunma devi; 2009’da DOOB ve KAŞİF, 2023'te ADVENT CMS ve ADVENT MARTI, 2024'te KARTAL ve NONC2 ATA DLP, 2025'te ise DOOB-HQ, DOOB-TACTICAL, KAŞİF, OCTOPUS, NONC2 ATA DLP ve TDLYM ürünleriyle AV&V sertifikasyonu almaya hak kazandı.

"ULUSLARARASI REKABETÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Elde edilen başarıya dair görüşlerini paylaşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yerli sistemlerin NATO onay sürecine girmesinin, milli teknolojilerin küresel pazardaki kabulünü ve operasyonel güvenilirliğini gösteren en net kanıt olduğunu belirtti.

Nacar, açıklamalarında şu detaylara yer verdi:

"Uzun zamandır sahip olduğumuz NATO standartlarında sistem oluşturma ve uyuşum tecrübesini aldığımız sertifikalar ile daha da pekiştirdik. Müşterek Harekat, Siber ve Modelleme Simülasyon Odak Alanları ile artırdığımız katılımın ivmesini önümüzdeki dönemde Yapay Zeka Destekli Komuta Kontrol yetenekleri ile sürdüreceğiz. Proaktif bir yaklaşımla Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern muharebenin gereği olan ihtiyaçlarını karşılayacak yetenekler geliştirmeye ve uluslararası alanda rekabetçi çözümler üretmeye devam etmekteyiz."