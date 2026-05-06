Ticaret Bakanlığı, gümrük süreçlerini çağın ötesine taşıyacak büyük bir dijital dönüşüm hamlesine imza attı. Tamamen yerli ve dijital imkanlarla geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), Türkiye genelindeki tüm uluslararası havalimanlarında resmi olarak uygulamaya konuldu. Yeni sistemle birlikte gümrüklerde bürokrasi azalırken, çevre dostu bir dönemin de kapıları aralandı.

UÇTAN UCA ELEKTRONİK GÜMRÜKLEME

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni sistem, havayolu taşımacılığındaki tüm ezberleri bozuyor.

Artık "Havayolu Beyan Formu" ve bu forma eklenmesi zorunlu olan tüm belgeler, fiziki olarak gümrük idarelerine taşınmayacak.

Tüm veri akışı ve onay süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek uçtan uca dijital bir altyapıyla tamamlanacak.

SIFIR MANUEL HATA, MAKSİMUM HIZ VE GÜVENLİK

"Kağıtsız işlem" felsefesiyle devreye alınan HGBS sayesinde, gümrük memurlarının ve lojistik firmalarının üzerindeki manuel iş yükü minimuma indirilecek. Sistemle birlikte; Türkiye'deki tüm uluslararası havalimanlarında uygulama birliği sağlanması, veri kalitesinin yükseltilmesi ve siber veri güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Hem kamu hem de özel sektör, gümrüklerde yaşanan zaman ve maliyet kayıplarından kurtulacak.

YILLIK 10 MİLYON SAYFA KAĞIT KURTARILACAK

Projenin en dikkat çekici ve lojistik dünyasında alkış alan yönü ise çevresel sürdürülebilirliğe olan dev katkısı oldu.

Bakanlığın, 2025 yılı dış hat uçuş istatistiklerini referans alarak yaptığı simülasyonlara göre; her uçak seferi için basılan tonlarca beyan formu ve ek doküman tarihe karışıyor.

Bu sayede dijitalleşme ile birlikte yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu elde edilmesi öngörülüyor. Binlerce ağacın kesilmesini önleyecek bu hamle, Türkiye'nin yeşil lojistik vizyonunu da güçlendiriyor.

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

Ticaret Bakanlığı, küresel ticarette rekabet gücünü artırmak adına gümrük süreçlerini hızlandırmaya kesintisiz devam edileceğini; HGBS'nin Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme ve lojistik merkez olma hedeflerine doğrudan lojistik destek sağlayacağını vurguladı.