Denizli’de bir otomobil, seyir halindeyken havaya ateş açtı. Polisin "dur" ihtarına uymayan kaçan sürücü yakalanarak ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Aday sürücü olduğu belirlenen kişinin ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Araçtan atıldığı değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

OTOMOBİLDEN ATILAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Plakası tespit edilen otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak denetim noktasından kaçtı.

Polisin bir süre takip ettiği otomobil sürücüsü uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Araç sürücüsü B.B. hakkında silahla ateş etme ve ilgili diğer suçlar kapsamında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. Aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği öğrenildi. Otomobilden atıldığı değerlendirilen 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilin polisten kaçtığı anlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedildi.