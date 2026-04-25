Bakan Uraloğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin havacılık altyapısında rekor artışlar kaydedildi. Ülke genelindeki havalimanı sayısı 26'dan 58'e yükselirken, terminal alanları da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye çıkarıldı.

DÜNYA LİGİNDE DEV YÜKSELİŞ: 7. SIRAYA YERLEŞTİK

Türkiye, havacılık ağındaki büyümesiyle küresel sıralamalarda rakiplerini geride bıraktı. Yolcu trafiğinde 18. sıradan 7. sıraya yükseldi. 7. sıradan 3. sıraya yerleşti. Günlük yolcu sayısı 92 binlerden 677 bine, uçuş sayısı ise 6 bin 800’ün üzerine çıktı.

"HAVA SAHAMIZDA 80 BİN KİLOMETRELİK KORİDOR"

Bakan Uraloğlu, uçuş yollarındaki artışa da dikkat çekerek, hava sahasındaki tanımlı uçuş yollarının %91 artışla 80 bin kilometreye ulaştığını bildirdi. Ayrıca, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının 81’den 175’e çıktığını belirtti.

PİST UZUNLUĞU ANKARA-ÇORUM MESAFESİNE EŞİT

Yapılan yatırımlarla pist uzunluklarının toplamda 241,4 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, "Bu mesafe Ankara ile Çorum arasındaki uzaklığa denk geliyor. Türkiye’nin ulaştığı bu kapasite, sadece bugünün değil, geleceğin de altyapısını oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, bu büyümenin Türkiye’yi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdiğinin altını çizdi.