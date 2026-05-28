Germany’daki Nürnberg Havalimanı’nda test edilen yapay zekâ destekli insansı robotlar, yolculara bilgi verme görevini başarıyla yerine getirdi. Geliştirilen sistemin gelecekte havalimanlarında aktif olarak kullanılması planlanıyor.

Fraunhofer IIS ile Nürnberg Havalimanı iş birliğiyle geliştirilen mobil robot asistan, yolcuların park alanları, restoranlar ve kontuarlarla ilgili sorularını yanıtladı.

İNTERNETSİZ ÇALIŞIYOR

Farklı dillerde iletişim kurabilen robotun, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalıştığı belirtildi. Sistem, “Edge AI” adı verilen teknoloji sayesinde verileri bulut yerine doğrudan cihaz üzerinde işliyor.

Uzmanlar, bu yöntemin veri güvenliği ve dijital bağımsızlık açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Sistemde çok dilli ses tanıma modeli, yerel büyük dil modeli ve sesli yanıt teknolojilerinin birlikte kullanıldığı aktarıldı. Kullanıcının sorusu önce metne çevriliyor, ardından yapay zekâ tarafından analiz edilerek sesli yanıt oluşturuluyor.

Nürnberg Havalimanı yetkilileri, projeyle yolculara daha yenilikçi bir deneyim sunmayı hedeflediklerini açıkladı.