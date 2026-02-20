Amerika Birleşik Devletleri’nin kumarhaneler şehri Las Vegas, bu kez bir eğlence haberiyle değil, yürek burkan bir terk edilme hikayesiyle gündemde. Harry Reid Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan olayda, bir kadın yolcu, Goldendoodle cinsi köpeğini bilet kontuarına terk ederek uçağına binmeye çalıştı.

BELGELERİ EKSİK ÇIKINCA "B PLANI" VİCDANSIZLIK OLDU

Olay günü havalimanına gelen kadın, 2 yaşındaki köpeğini "servis hayvanı" olarak uçağa bindirmek istedi. Ancak havayolu yetkilileri, gerekli belgelerin eksik olduğunu belirterek köpeğe onay vermedi. Aldığı "hayır" cevabı karşısında akılalmaz bir yönteme başvuran kadın, köpeğinin tasmasını JetBlue kontuarındaki bariyerlere bağladı ve hiçbir şey olmamış gibi güvenlikten geçerek uçağının kalkacağı kapıya yöneldi.

"TAKİP CİHAZI VAR, BANA GERİ DÖNER" SAVUNMASI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, köpeğin saşkın bakışlarla sahibinin arkasından baktığı görülüyor. Polis tarafından uçağa binmek üzereyken yakalanan kadının savunması ise pes dedirtti. Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre kadın; köpeğinde bir takip cihazı olduğunu, bu yüzden onu orada bırakmasının sorun teşkil etmediğini ve köpeğin bir şekilde kendisine "geri döneceğini" iddia etti.

POLİSE DİRENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Havalimanında gergin anların yaşanmasına neden olan kadın, sadece hayvan terk etmekle kalmadı, aynı zamanda kendisini gözaltına almak isteyen polislere de direndi. "Hayvan terk etme" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından işlem yapılan kadın tutuklanırken, polis teşkilatı sosyal medyadan şu uyarıyı yayınladı:

"Bunu söylemek zorunda kaldığımıza inanamıyoruz ama lütfen köpeklerinizi havalimanında veya başka bir yerde terk etmeyin!"

YENİ İSMİ "JET BLUE" OLDU

Havalimanı personelinin sahip çıktığı sevimli köpeğe, terk edildiği havayolu şirketine atıfla "Jet Blue" ismi verildi. Yasal bekleme süresi boyunca sahibi tarafından aranmayan Jet Blue, şimdi Las Vegas Retriever Rescue derneği aracılığıyla yeni ve sevgi dolu ailesini arıyor.

Dernek yetkilileri, Jet Blue'nun çok uysal ve sevgi dolu bir köpek olduğunu belirterek, "Onun bir daha asla terk edilme korkusu yaşamayacağı, ömürlük bir yuva bulması için çok titiz davranacağız" açıklamasında bulundu.