Havacılık sektörü 2026 yaz dönemi için hazırlıklarını erkenden tamamladı. Türk sivil havacılığının yer hizmetlerindeki en büyük oyuncusu TGS, artması beklenen yolcu yoğunluğunu en etkin biçimde karşılamak üzere personel sayısını artırma yoluna gitti. “Yolcu Hizmetleri Memuru” kadrosu için duyurulan sezonluk iş ilanları, ülkenin başlıca turizm destinasyonlarını hedef alıyor.

TGS, işe alım faaliyetlerini özellikle uluslararası uçuşların ve turizm akışının yoğunlaştığı merkezlere odakladı. Antalya’nın sıcağından Bodrum’un turkuaz koylarına, İstanbul’un kesintisiz hareketliliğine dek pek çok havalimanında yeni çalışanlara gereksinim duyuluyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Havalimanı ortamının heyecanını yaşamak isteyenler için başvuru süreci bugün (20 Ocak 2026) saat 15.00’te resmen başladı.

Adayların en geç 24 Ocak 2026 saat 23.55’e kadar TGS’nin resmi kariyer sitesi https://aday.tgs.aero/ üzerinden online başvuru formunu eksiksiz doldurup işlemleri tamamlaması zorunlu.

KAÇ PERSONEL ALINACAK?