Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılık alanında son 24 yılda gerçekleştirdiği büyük dönüşümü verilerle paylaştı. Bakan Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkarıldığını belirterek, bu kapasitenin 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek devasa bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Bu süreçte altyapı çalışmalarına hız verildiğini kaydeden Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan havalimanı sayısının 58’e, terminal alanlarının ise 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye yükseldiğini aktardı. Hizmet verilen yıllık yolcu sayısının 34 milyondan 247,1 milyona ulaştığı bu dönemde, günlük yolcu trafiği de 92 binlerden 677 bin seviyesine çıktı. Uçak trafiğinde de benzer bir sıçrama yaşanarak toplam uçuş sayısı 2,5 milyonun üzerine taşınırken, günlük uçuş sayısı 6 bin 800 sınırını aştı. Bu büyüme Türkiye’yi dünya yolcu trafiği sıralamasında 18’inci sıradan 7’nci sıraya, Avrupa genelinde ise 7’nci sıradan 3’üncü sıraya taşıdı.

Havacılık filosundaki genişlemeye de değinen Bakan, hava aracı sayısının 626’dan 2 bin 218’e, koltuk kapasitesinin ise 157 binin üzerine çıktığını belirtti. Yurt dışı uçuş ağı 60 noktadan 356 noktaya ulaşırken, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı 175’e yükseldi. Hava sahasında tanımlı uçuş yollarının 80 bin kilometreye çıkarılarak dev bir hava koridoru oluşturulduğunu ifade eden Uraloğlu, mevcut pist uzunluğunun 241,4 kilometreye ulaştığını ve bu mesafenin Ankara ile Çorum arasındaki uzaklığa denk geldiğini vurguladı. Uraloğlu, yapılan bu yatırımlarla Türkiye’nin küresel hava ulaşım ağının en önemli merkezlerinden biri haline geldiğinin altını çizdi.