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Kaynak: İHA

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Projesi çerçevesinde önemli bir yatırım hayata geçirildi. Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen proje kapsamında kurulan İstiridye Mantarı Üretim Tesisi ile Topraksız Dikey Tarım Üretim Alanı, düzenlenen resmi törenle hizmete girdi.

Üretim tesislerinin açılış programına Vali Vekili Abdullah Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan ve il protokolü katılım sağladı. Açılışın ardından tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Vali Vekili Yüksel, yürütülen faaliyetler ve üretim süreçleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Kadın girişimcilerin öncülüğünde açılan tesislerle birlikte bölgede hem istiridye mantarı üretiminin artırılması hem de yenilikçi tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Projede yer alan topraksız dikey tarım uygulaması sayesinde dar alanlarda maksimum verimlilik hedeflenirken, istiridye mantarı üretiminin de yerel ekonomiye ciddi bir katkı sunması öngörülüyor.

Örnek bir üretim modeli sergileyen kooperatifin çalışmalarını takdir eden Vali Vekili Abdullah Yüksel, Kooperatif Başkanı Arzu Özmen ve üyelerine teşekkür etti. Üretmeye devam eden tüm emektarların çalışmalarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yüksel, tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı güçlendiren bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.