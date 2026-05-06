Güney Kore’nin başkenti Seul’den İsviçre’nin Zürih kentine gitmek üzere havalanan İsviçre Havayolları’na (SWISS) ait Airbus A350-941 tipi yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Sefer sırasında uçağın ikinci pilotunun sağlık durumunun aniden kötüleşmesi üzerine mürettebat, Kazakistan hava sahası üzerindeyken hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

ALMATI ULUSLARARASI HAVALİMANI’NA İNDİ

Kazakistan basınından alınan bilgilere göre; acil iniş sinyali gönderen dev yolcu uçağı, yerel saatle 12.50 sularında Almatı Uluslararası Havalimanı’na sorunsuz bir iniş yaptı. Pistte hazır bekleyen sağlık ekipleri, fenalaşan pilota ilk müdahaleyi uçakta yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 241 KİŞİ GÜVENDE

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acil inişin nedeni ikinci pilotun sağlık durumunun aniden kötüleşmesidir. Pilot Almatı’da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Uçakta herhangi bir teknik arıza bulunmamaktadır."

YOLCULARIN DURUMU İYİ

Uçakta bulunan 227 yolcu ve 14 mürettebatın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Teknik bir aksaklık yaşamayan uçağın ve yolcuların, operasyonel planlamanın ardından yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.