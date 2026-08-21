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Fransa’nın Toulouse kentindeki tesislerde hava fotoğrafçısı Eurospot tarafından görüntülenen uçak, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan testlerin ardından 2027’nin ilk çeyreğinde müşterilerine teslim edilecek.

Tedarik zinciri aksamaları nedeniyle ilk olarak 2025 şeklinde planlanan hizmete giriş tarihi kademeli olarak 2027’ye ertelenen proje, ilk uçuşun ardından 9 ila 15 ay sürecek yoğun bir test sürecine girecek. Yaklaşık 400 uçuş saatinin tamamlanmasıyla birlikte uçak sertifikasyon sürecini bitirmiş olacak.

TÜRKİYE'DEN TOPLAM 7 ADET SİPARİŞ VERİLDİ

Avrupalı havacılık devinin toplam 107 siparişe ulaştığı A350F modelinde Türkiye öne çıkan pazarlar arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları, kargo filosunu modernize etme stratejisi doğrultusunda 5 adet kesin sipariş verirken, bir diğer Türk kargo taşıyıcısı MNG Airlines ise 2 adet A350F siparişiyle filolarını güçlendirme kararı aldı. Böylece Türkiye merkezli şirketlerin toplam siparişi 7'ye ulaştı. Turnuvanın en büyük alıcıları arasında ise 20 adetlik siparişle Atlas Air başı çekiyor.

YENİ NESİL TEKNİK ÖZELLİKLER VE KAPASİTE

A350-1000 yolcu uçağı modeli temel alınarak gövdesi kısaltılmış özel bir tasarımla geliştirilen dev kargo uçağının öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

Boyutlar: 70,8 metre uzunluk, 64,75 metre kanat açıklığı ve 17,08 metre yükseklik

Ağırlık ve Taşıma Kapasitesi: 319 ton maksimum kalkış ağırlığı (MTOW), 111 ton maksimum yapısal yük kapasitesi

Menzil ve Güç: Rolls-Royce Trent XWB-97 motorlar ile 109 ton yükle 8.700 kilometre (4.700 deniz mili) menzil

Kargo Hacmi: 175 inç genişliğinde ana güverte kapısı; ana güvertede 30 konteyner/palet ve alt güvertede 40 LD3 kapasitesi

BOEING'İN PAZAR LİDERLİĞİNE GÜÇLÜ RAKİP

Boeing’in domine ettiği büyük kargo uçağı pazarında pay kapmayı hedefleyen A350F, rakiplerine kıyasla %11 daha fazla hacim, 3 ila 5 ton ekstra yük kapasitesi ve %20 oranında daha az yakıt tüketimi sunuyor. Kompozit gövde yapısı sayesinde bakım maliyetlerini düşüren uçak, 2027 sonunda yürürlüğe girecek yeni ICAO emisyon standartlarını tam karşılayan tek yeni nesil kargo modeli olma unvanını taşıyor.