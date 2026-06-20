Havacılıkta tarihi gün: Göklerin hakimi olmaya geliyor

Fransız havacılık ve uçak üreticisi Dassault Aviation, yeni nesil ultra uzun menzilli iş jeti programı Falcon 10X’te çok önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirketin bugüne kadar imza attığı en büyük ve en gelişmiş iş jeti modeli olma özelliğini taşıyan Falcon 10X, ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayarak sertifikasyon sürecinde büyük bir kilometre taşını devirdi.
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Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation tarafından geliştirilen yeni nesil ultra uzun menzilli iş jeti Falcon 10X, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren uçuş kapsamında 12 bin metre yüksekliğe ulaşan uçak, sertifikasyon sürecindeki en kritik aşamalardan birini geçti.Kaynak: Haber Merkezi
Tarihi uçuş, test pilotu Sébastien Dupont de Dinechin ile yardımcı pilot Fabrice Dougnac yönetiminde gerçekleştirildi. Yeni nesil iş jeti, yerel saatle 11.10’da Bordeaux-Mérignac Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Toplamda yaklaşık iki buçuk saat süren test süresince uçağın temel uçuş karakteristikleri, aviyonik sistem donanımları ve uçuş kontrol performans verileri detaylı bir biçimde incelendi.
Test programı kapsamında ilk olarak iniş takımları ile hareketli kumanda yüzeylerinin fonksiyonel kontrolleri sorunsuz şekilde tamamlandı. Bu aşamanın ardından 12.000 metre irtifaya kadar tırmanan Falcon 10X, Mach 0,82 seyir hızına ulaştı. İlk uçuş görevi, saat 13.40’ta kalkış yaptığı Bordeaux-Mérignac Havalimanı’na yapılan pürüzsüz bir inişle noktalandı.
Uçuşun ardından açıklamalarda bulunan Dassault Aviation CEO’su Eric Trappier, bu ilk uçuşun şirket tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Trappier, şu ifadeleri kullandı:
"Bu başarı; tasarım, üretim ve uçuş testi ekiplerimizin yanı sıra küresel ölçekteki iş ortaklarımızın uzmanlığını ve kararlılığını yansıtıyor."
İlk uçuşu yöneten test pilotu Sébastien Dupont de Dinechin ise test sürecinin tamamen planlanan doğrultuda bittiğini aktararak, uzun yıllar devam eden geliştirme faaliyetlerinin ardından Falcon 10X’in kokpitinde olmanın kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu dile getirdi.
Dassault Aviation, ilk prototip uçağa ek olarak ikinci test uçağının da üretiminde son aşamaya gelindiğini paylaştı. Tam kabin donanımına sahip olacak şekilde hazırlanan üçüncü test uçağı ise doğrudan şu alanlardaki testlerde görev alacak:
Kabin sistemleri
Yolcu konforu
İşlevsellik ve güvenilirlik
Sistem doğrulama testleri
Havacılık üreticisi, 2026 yılı içerisinde tamamen yeni geliştirilmiş bir uçak modelini ilk kez gökyüzüyle buluşturan tek havacılık şirketi olduklarının altını çizdi. Şirket yetkilileri, Falcon 10X programının sadece iş jeti pazarındaki iddialarını kanıtlamakla kalmadığını; aynı zamanda sivil ve savunma havacılığı alanındaki mühendislik gücünü ve ileri teknoloji geliştirme vizyonunu da gözler önüne serdiğini belirtti.
Falcon 10X modelinin sertifikasyon testlerinin, önümüzdeki günlerde artan bir yoğunlukla sürdürülmesi ve projenin belirlenen takvime uygun biçimde ilerlemesi hedefleniyor.