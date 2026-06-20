Havacılıkta tarihi gün: Göklerin hakimi olmaya geliyor

Fransız havacılık ve uçak üreticisi Dassault Aviation, yeni nesil ultra uzun menzilli iş jeti programı Falcon 10X’te çok önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirketin bugüne kadar imza attığı en büyük ve en gelişmiş iş jeti modeli olma özelliğini taşıyan Falcon 10X, ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayarak sertifikasyon sürecinde büyük bir kilometre taşını devirdi.