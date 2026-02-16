SAHA İstanbul koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kümelenme desteğiyle yürütülen Milli Havacılık Endüstrisi Kümelenmesi – SAHA MİHENK faaliyetleri kapsamında düzenlenen “3. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı”nda sektörün öncelikli gündem başlıkları ele alındı.

Çalıştay çerçevesinde gerçekleştirilen “Firmaların Ulusal ve Uluslararası Havacılık Sanayii Ekosistemine Entegrasyonu” panelinde üretim kapasitesi, kalite standartları ve küresel rekabet için entegrasyon süreçleri masaya yatırıldı.

ARTAN SİPARİŞ HACMİ KALİTE ÇITASINI YÜKSELTİYOR

ASELSAN Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, sektörde artan sipariş hacmi ve kapasite ihtiyacına dikkat çekti. Üretimlerinin yüzde 85-90’ını alt yüklenicilerle gerçekleştirdiklerini belirten Aslan, C, B ve A şeklinde sınıflandırılan kalite skalasında firmaları üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl 18 firmayla yürütülen geliştirme programında önemli iyileşmeler sağlandığını aktaran Aslan, kalite yatırımlarının yönetim kademesince güçlü şekilde desteklenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

BÜYÜME EKOSİSTEMLE MÜMKÜN

ROKETSAN Kalite Yönetim Direktörü Özgüç Onur Güneri ise büyümenin yalnızca şirket içi kapasite artışıyla sınırlı kalamayacağını belirterek, ekosistemin yetkinliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası sözleşmelerde güven ve itibarın temel unsurunun denetlenebilirlik olduğuna işaret eden Güneri, şeffaf ve hesap verebilir süreçlerin küresel rekabet için belirleyici olduğunu kaydetti.

KALİTE BİR STANDART DEĞİL, GÜVENLİK MESELESİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kalite ve Sertifikasyon Başkanı Ömer Faruk Türkmen de havacılıkta kalitenin yalnızca bir standart değil, doğrudan güvenlik konusu olduğunu belirtti. Bir uçağın 40 yıl hizmet verebildiğine dikkat çeken Türkmen, üretilen her parçanın uzun vadeli sorumluluk anlamına geldiğini söyledi.

TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Emre Saylan ise kalite ve ürün güvenilirliğinin tartışılabilir ancak pazarlık edilemez bir başlık olduğunu vurguladı.

Çalıştayda yapılan değerlendirmeler, savunma ve havacılık sanayiinde sürdürülebilir büyümenin; güçlü entegrasyon, yüksek kalite standartları ve şeffaf bir ekosistem yapısıyla mümkün olacağına işaret etti.