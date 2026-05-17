Havacılıkta bir devir kapandı: 24 yıllık hava yolu şirketi iflas etti

Dev hava yolu devi Air Antilles, ekonomik kriz ve güvenlik denetimlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle resmen iflas etti. 24 yıllık geçmişi olan dev şirket için iflasın ardından tasfiye süreci başladı.

Küresel havacılık sektöründe ekonomik daralma ve operasyonel baskılar sürerken, Fransız Batı Hint Adaları'nın kilit ulaşım ağını oluşturan hava yolu devi Air Antilles de havlu atarak iflas açıkladı. Şirketin iflasına giden süreç, Aralık 2025’te gerçekleştirilen denetimlerle hız kazandı.

Fransa sivil havacılık otoritesinin hava yolu şirketi için yaptığı denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle şirketin işletme lisansı iptal edildi.

Ticari uçuş imkanını kaybeden şirket, tespit edilen teknik sorunları gidermek için gereken finansal kaynağa ulaşamadı.

BORÇ YÜKÜ 69 MİLYON DOLARI AŞTI

2002 yılında kurulan ve merkezi Guadeloupe’ta bulunan iflas eden şirket, Martinique, Saint Martin ve Saint Barthélemy gibi kritik noktalar arasında yolcu taşımacılığı yapıyordu.

Ancak artan mali sıkıntılar sonucunda iflas eden hava yolu şirketinin borç yükünün 69 milyon doları aştığı ifade edildi.

ABD merkezli Spirit Airlines’ın mayıs ayı başında faaliyetlerini durdurmasının ardından, hava yolu devi Air Antilles'in kapanışı küresel havacılıkta "iflas dalgası" endişelerini artırdı.

"TOPARLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Fransız basınında yer alan detaylara göre, 27 Nisan tarihinde toplanan mahkeme, hava yolu şirketinin geleceğine dair son sözü söyledi. Mahkeme değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

Mevcut finansal tablo ve borç yükü nedeniyle şirketin toparlanması imkansız görüldü.

Şirketin varlıklarının satılarak borçların ödenmesini öngören tasfiye süreci başlatıldı.

Aralık 2025’ten bu yana gökyüzünden uzak kalan hava yolu devi Air Antilles, 11 Mayıs itibarıyla iflasının ardından tüm operasyonlarını resmen durdurarak havacılık tarihine karıştı.

