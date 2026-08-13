Binlerce uçuşun, uçak bakımının ve mürettebatın senkronize bir şekilde yönetilmesini gerektiren karmaşık yapıyı daha verimli hale getirmeyi hedefleyen Ryanair, yapay zekâ dönüşümünde radikal bir adım attı. Google Cloud ile imzalanan anlaşma doğrultusunda şirket, Google Workspace ve Google Cloud altyapısını 35 bin personeline entegre ederken Gemini Enterprise platformunu da süreçlerine dahil ediyor.

GELİŞMİŞ AI AJANLARI RÖTARLARI VE AKSAKLIKLARI EN İNDİRECEK

Proje kapsamında geliştirilecek özel yapay zekâ ajanları; pilot ve kabin görevlilerinin vardiya, dinlenme süreleri ile değişen uçuş programlarını anlık analiz ederek en verimli ekip planlamasını yapacak. Bu sayede uçuş operasyonlarında yaşanabilecek olası aksaklıkların ve gecikmelerin asgari seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

FLOTANIN VE HAVA DURUMUNUN TAKİBİ DEEPMIND'A EMANET

Havayolu devi, filo bakımı ve rota planlamasında ise Google DeepMind imzalı AlphaEvolve ve WeatherNext modellerinden yararlanacak. WeatherNext teknolojisi gelişmiş hava durumu tahminleriyle uçuş güvenliğini desteklerken, AlphaEvolve ise karmaşık operasyonel problemleri optimize edecek.

RİSKLERE KARŞI ÇİFT BULUT STRATEJİSİ

Hali hazırda Amazon Web Services (AWS) altyapısını kullanan Ryanair, Google Cloud'u da sistemine ekleyerek "çift bulut" stratejisini benimsedi. Tek bir sağlayıcıda yaşanabilecek kesintilerin tüm operasyonları durdurma riskini ortadan kaldırmak istediklerini belirten Ryanair CEO'su Eddie Wilson, 2034 yılına kadar yıllık 300 milyon yolcu taşıma hedeflerine ulaşmak için çok daha dayanıklı ve verimli bir teknolojik altyapıya ihtiyaç duyduklarını vurguladı.