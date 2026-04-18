Air Canada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle uçak yakıtı fiyatlarının ikiye katlanmasını gerekçe göstererek bazı hatlarını uçuşa kapattığını açıkladı.

Air Canada'dan yapılan yazılı açıklamada, "İran çatışmasının başlamasından bu yana uçak yakıtları ikiye katlandı bu da kar oranında düşüşe ve artık uygulanabilir olmayan uçuşların azalmasına yol açtı." ifadesine yer verildi.

6 HATTIN UÇUŞA KAPATILDIĞI AÇIKLANDI

Bazı hatların kalıcı olarak kapatıldığı aktarılan açıklamada, bazılarının da 2027'de yeniden uçuşa açılmasının planlandığı kaydedildi.