Air Canada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle uçak yakıtı fiyatlarının ikiye katlanmasını gerekçe göstererek bazı hatlarını uçuşa kapattığını açıkladı.

Hava yolu şirketi, uçak yakıtı maliyetlerindeki artış nedeniyle 6 hattını uçuşa kapattı - Resim : 1

Air Canada'dan yapılan yazılı açıklamada, "İran çatışmasının başlamasından bu yana uçak yakıtları ikiye katlandı bu da kar oranında düşüşe ve artık uygulanabilir olmayan uçuşların azalmasına yol açtı." ifadesine yer verildi.

6 HATTIN UÇUŞA KAPATILDIĞI AÇIKLANDI

Bazı hatların kalıcı olarak kapatıldığı aktarılan açıklamada, bazılarının da 2027'de yeniden uçuşa açılmasının planlandığı kaydedildi.

