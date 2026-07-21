Kaynak: İHA

Doğu’nun Çukurovası olarak anılan Iğdır’da, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar gölgelik alanlara yönelirken, çocuklar ise serinlemek için kendi çözümlerini üretmeye çalıştı.

Kent merkezinde bulunan belediyeye ait süs havuzuna giren iki arkadaş, fişleri kapalı olmasına rağmen elektrik sistemi bulunan havuzda yüzerek serinlemeye çalıştı. Muhtemel tehlikelere rağmen havuza giren çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını ve başka alternatiflerinin olmadığını ifade etti. Çocuklardan Yusuf Ali Erkin, sıcak hava nedeniyle bu yolu tercih ettiklerini belirterek, "Kaç gündür Iğdır’da hava çok sıcak. Paramız da yok. Havuza gidelim, biz de gelip orada yüzelim. Biz bedava bir havuz istiyoruz. Yüzmeyi burada değil, havuzda öğrenmek istiyoruz" dedi.

Çocukların süs havuzunda serinlemeye çalışması, kentte özellikle yaz aylarında güvenli ve ücretsiz yüzme alanlarına duyulan ihtiyacı bir kez daha gündeme getirdi.