Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildiğini duyurdu.

2026 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti.

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DEVİR TESLİM TÖRENİNE BAKAN GÜLER DE KATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı.

Törende Kadıoğlu'nun görevi Dalkıran'a devretmesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi gerçekleşti.

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KOMUTA KADEMESİ TÖRENDE YER ALDI

Devir teslim töreninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de hazır bulundu.

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Değişiklik, 2026 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında gerçekleştirildi.